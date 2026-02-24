SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Zehnder A-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 68,80 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Zehnder A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 145,349 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.02.2026 12 587,21 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 86,60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 25,87 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Zehnder A betrug jüngst 963,40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at