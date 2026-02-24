Zehnde a Aktie

Zehnde a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Zehnder A-Anlage unter der Lupe 24.02.2026 10:04:07

SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Zehnder A eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Zehnder A-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 68,80 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Zehnder A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 145,349 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.02.2026 12 587,21 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 86,60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 25,87 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Zehnder A betrug jüngst 963,40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Zehnder AG (A)

mehr Nachrichten