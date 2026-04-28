Zehnde a Aktie
WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614
|Langfristige Performance
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28.04.2026 10:03:39
SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zehnder A-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Zehnder A-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 41,90 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 238,663 Zehnder A-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 751,79 CHF, da sich der Wert einer Zehnder A-Aktie am 27.04.2026 auf 66,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 57,52 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Zehnder A eine Börsenbewertung in Höhe von 743,47 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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