Zehnde a Aktie
WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614
|Zehnder A-Performance im Blick
|
29.09.2026 10:03:33
SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zehnder A-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Zehnder A-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 53,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Zehnder A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,859 Anteilen. Die gehaltenen Zehnder A-Aktien wären am 28.09.2026 133,64 CHF wert, da der Schlussstand 71,90 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 33,64 Prozent erhöht.
Der Zehnder A-Wert an der Börse wurde auf 804,84 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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