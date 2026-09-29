SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zehnder A-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Zehnder A-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Zehnder A-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 53,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Zehnder A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,859 Anteilen. Die gehaltenen Zehnder A-Aktien wären am 28.09.2026 133,64 CHF wert, da der Schlussstand 71,90 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 33,64 Prozent erhöht.

Der Zehnder A-Wert an der Börse wurde auf 804,84 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at