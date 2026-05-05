Zehnde a Aktie

Zehnde a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614

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Frühes Investment 05.05.2026 10:03:51

SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zehnder A-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Zehnder A-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Zehnder A-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 55,10 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Zehnder A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,815 Zehnder A-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 119,24 CHF, da sich der Wert eines Zehnder A-Anteils am 04.05.2026 auf 65,70 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 19,24 Prozent vermehrt.

Zehnder A wurde am Markt mit 729,80 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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