Zehnde a Aktie
WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614
|Zehnder A-Anlage unter der Lupe
|
06.01.2026 10:03:44
SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zehnder A-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Zehnder A-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Zehnder A-Papier bei 38,15 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Zehnder A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 26,212 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.01.2026 auf 83,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 193,97 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 119,40 Prozent angezogen.
Alle Zehnder A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 911,48 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
