SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zehnder A-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Zehnder A-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Zehnder A-Papier bei 37,35 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Zehnder A-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 267,738 Zehnder A-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 22 275,77 CHF, da sich der Wert eines Zehnder A-Papiers am 02.02.2026 auf 83,20 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 122,76 Prozent.
Zehnder A wurde am Markt mit 915,15 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
