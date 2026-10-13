SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zehnder A-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Zehnder A gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Zehnder A-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Zehnder A-Anteile betrug an diesem Tag 41,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 243,902 Zehnder A-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 72,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 560,98 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 75,61 Prozent vermehrt.

Zehnder A wurde am Markt mit 812,98 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at