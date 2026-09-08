Zehnde a Aktie
WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614
|Lohnendes Zehnder A-Investment?
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08.09.2026 10:03:40
SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zehnder A von vor 5 Jahren gekostet
Vor 5 Jahren wurden Zehnder A-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Zehnder A-Aktie an diesem Tag bei 102,60 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Zehnder A-Aktie investiert hat, hat nun 0,975 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 72,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 70,76 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 29,24 Prozent.
Zehnder A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 810,23 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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