Zehnde a Aktie
WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614
|Investmentbeispiel
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28.07.2026 10:03:44
SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zehnder A von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurden Zehnder A-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 72,70 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,376 Zehnder A-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 85,97 CHF, da sich der Wert eines Zehnder A-Anteils am 27.07.2026 auf 62,50 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,03 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Zehnder A belief sich zuletzt auf 695,15 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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