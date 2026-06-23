SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zehnder A-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Zehnder A-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 23.06.2016 wurde das Zehnder A-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 41,55 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 24,067 Zehnder A-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 547,53 CHF, da sich der Wert eines Zehnder A-Papiers am 22.06.2026 auf 64,30 CHF belief. Mit einer Performance von +54,75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zehnder A wurde am Markt mit 703,29 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at