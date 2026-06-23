Zehnde a Aktie
WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614
|Zehnder A-Performance im Blick
|
23.06.2026 10:04:02
SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zehnder A-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 23.06.2016 wurde das Zehnder A-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 41,55 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 24,067 Zehnder A-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 547,53 CHF, da sich der Wert eines Zehnder A-Papiers am 22.06.2026 auf 64,30 CHF belief. Mit einer Performance von +54,75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zehnder A wurde am Markt mit 703,29 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zehnder AG (A)
Analysen zu Zehnder AG (A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zehnder AG (A)
|68,50
|-0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen belasten: ATX und DAX schließen deutlich leichter -- Börsen in Fernost letztlich tiefrot - Nikkei bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Die US-Börsen bewegen sich klar im Minus. Die asiatischen Börsen gaben kräftig nach.