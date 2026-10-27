Zehnde a Aktie

Zehnde a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614

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Frühe Anlage 27.10.2026 10:03:29

SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zehnder A-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zehnder A-Aktie Investoren gebracht.

Zehnder A-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 46,35 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Zehnder A-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 21,575 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 26.10.2026 1 525,35 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 70,70 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 52,54 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Zehnder A eine Marktkapitalisierung von 786,60 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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