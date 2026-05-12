SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zehnder A-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Zehnder A-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Zehnder A-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Zehnder A-Papier an diesem Tag 74,10 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zehnder A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13,495 Zehnder A-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.05.2026 gerechnet (66,90 CHF), wäre die Investition nun 902,83 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 9,72 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Zehnder A belief sich zuletzt auf 738,30 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at