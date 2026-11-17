Vor Jahren in Zehnder A eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Zehnder A-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 66,50 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 15,038 Zehnder A-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 091,73 CHF, da sich der Wert eines Zehnder A-Anteils am 16.11.2026 auf 72,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,17 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Zehnder A bezifferte sich zuletzt auf 811,40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at