Zehnde a Aktie
WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614
|Zehnder A-Investition im Blick
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17.11.2026 10:03:25
SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zehnder A-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Zehnder A-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 66,50 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 15,038 Zehnder A-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 091,73 CHF, da sich der Wert eines Zehnder A-Anteils am 16.11.2026 auf 72,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,17 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Zehnder A bezifferte sich zuletzt auf 811,40 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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