Zehnde a Aktie
WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614
|Langfristige Anlage
|
09.06.2026 10:04:08
SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zehnder A von vor 3 Jahren bedeutet
Das Zehnder A-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 75,20 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zehnder A-Aktie investiert, befänden sich nun 132,979 Zehnder A-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 537,23 CHF, da sich der Wert eines Zehnder A-Anteils am 08.06.2026 auf 64,20 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 14,63 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Zehnder A belief sich zuletzt auf 723,84 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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