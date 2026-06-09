SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zehnder A von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Zehnder A-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das Zehnder A-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 75,20 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zehnder A-Aktie investiert, befänden sich nun 132,979 Zehnder A-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 537,23 CHF, da sich der Wert eines Zehnder A-Anteils am 08.06.2026 auf 64,20 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 14,63 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Zehnder A belief sich zuletzt auf 723,84 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at