Zehnde a Aktie

Zehnde a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614

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Lohnende Zehnder A-Investition? 19.05.2026 10:04:09

SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zehnder A-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Zehnder A eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 19.05.2021 wurde die Zehnder A-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Zehnder A-Aktie betrug an diesem Tag 85,60 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 116,822 Zehnder A-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 710,28 CHF, da sich der Wert eines Zehnder A-Papiers am 18.05.2026 auf 66,00 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 22,90 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Zehnder A belief sich zuletzt auf 745,26 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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