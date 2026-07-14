SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zehnder A-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Zehnder A-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Zehnder A-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Zehnder A-Papier an diesem Tag 94,30 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,604 Zehnder A-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 13.07.2026 auf 61,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 651,11 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,89 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Zehnder A belief sich jüngst auf 682,55 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at