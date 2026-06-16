Zehnde a Aktie
WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614
|Rentabler Zehnder A-Einstieg?
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16.06.2026 10:03:56
SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zehnder A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Zehnder A-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 86,00 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Zehnder A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,163 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Zehnder A-Papiers auf 65,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 75,81 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 24,19 Prozent verkleinert.
Zehnder A war somit zuletzt am Markt 707,39 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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