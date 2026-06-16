SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Zehnder A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Zehnder A-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Zehnder A-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 86,00 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Zehnder A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,163 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Zehnder A-Papiers auf 65,20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 75,81 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 24,19 Prozent verkleinert.

Zehnder A war somit zuletzt am Markt 707,39 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at