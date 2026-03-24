SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Zehnder A von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Zehnder A gewesen.

Zehnder A-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Zehnder A-Aktie bei 75,80 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Zehnder A-Aktie investiert hat, hat nun 1,319 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 23.03.2026 90,63 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 68,70 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 9,37 Prozent abgenommen.

Am Markt war Zehnder A jüngst 763,29 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at