Zehnde a Aktie
WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614
|Zehnder A-Anlage im Blick
|
06.10.2026 10:03:24
SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Zehnder A von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Zehnder A-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Zehnder A-Aktie bei 98,70 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Zehnder A-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,132 Zehnder A-Aktien. Die gehaltenen Zehnder A-Anteile wären am 05.10.2026 727,46 CHF wert, da der Schlussstand 71,80 CHF betrug. Mit einer Performance von -27,25 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte Zehnder A einen Börsenwert von 797,12 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zehnder AG (A)
Analysen zu Zehnder AG (A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Zehnder AG (A)
|77,90
|1,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.