SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Zehnder A von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Zehnder A-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Zehnder A-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Zehnder A-Aktie bei 98,70 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Zehnder A-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,132 Zehnder A-Aktien. Die gehaltenen Zehnder A-Anteile wären am 05.10.2026 727,46 CHF wert, da der Schlussstand 71,80 CHF betrug. Mit einer Performance von -27,25 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte Zehnder A einen Börsenwert von 797,12 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at