Zehnde a Aktie
WKN DE: A14RXU / ISIN: CH0276534614
|Profitable Zehnder A-Anlage?
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30.06.2026 10:03:52
SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Zehnder A von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Zehnder A-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Zehnder A-Papier bei 67,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Zehnder A-Papier investiert hätte, befänden sich nun 149,254 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Zehnder A-Papiere wären am 29.06.2026 9 134,33 CHF wert, da der Schlussstand 61,20 CHF betrug. Aus 10 000 CHF wurden somit 9 134,33 CHF, was einer negativen Performance von 8,66 Prozent entspricht.
Zehnder A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 684,78 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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