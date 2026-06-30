SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Zehnder A von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in Zehnder A-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Zehnder A-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Zehnder A-Papier bei 67,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Zehnder A-Papier investiert hätte, befänden sich nun 149,254 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Zehnder A-Papiere wären am 29.06.2026 9 134,33 CHF wert, da der Schlussstand 61,20 CHF betrug. Aus 10 000 CHF wurden somit 9 134,33 CHF, was einer negativen Performance von 8,66 Prozent entspricht.

Zehnder A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 684,78 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at