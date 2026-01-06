Züblin Aktie

Züblin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682

Lohnende Züblin (Zueblin Immobilien-Investition? 06.01.2026 10:03:44

SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Züblin (Zueblin Immobilien-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie an diesem Tag 22,50 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 444,444 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 000,00 CHF, da sich der Wert einer Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie am 05.01.2026 auf 45,00 CHF belief. Mit einer Performance von +100,00 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 152,70 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

