SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Züblin (Zueblin Immobilien-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie an diesem Tag 22,50 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 444,444 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 000,00 CHF, da sich der Wert einer Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie am 05.01.2026 auf 45,00 CHF belief. Mit einer Performance von +100,00 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 152,70 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at