SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Züblin (Zueblin Immobilien-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 18,50 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 540,541 Züblin (Zueblin Immobilien-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 30.03.2026 25 513,51 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 47,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 155,14 Prozent gesteigert.

Züblin (Zueblin Immobilien wurde jüngst mit einem Börsenwert von 156,60 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at