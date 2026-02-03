Züblin Aktie
WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682
|Frühe Anlage
|
03.02.2026 10:04:03
SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Züblin (Zueblin Immobilien-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,50 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 4,444 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Züblin (Zueblin Immobilien-Papiers auf 47,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 210,67 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +110,67 Prozent.
Züblin (Zueblin Immobilien wurde am Markt mit 153,90 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
|51,00
|0,99%
