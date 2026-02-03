Züblin Aktie

Züblin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682

Frühe Anlage 03.02.2026 10:04:03

SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Züblin (Zueblin Immobilien-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Züblin (Zueblin Immobilien-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,50 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 4,444 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Züblin (Zueblin Immobilien-Papiers auf 47,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 210,67 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +110,67 Prozent.

Züblin (Zueblin Immobilien wurde am Markt mit 153,90 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

