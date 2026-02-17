SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 17.02.2023 wurden Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 27,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 370,370 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 46,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 17 185,19 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 71,85 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Züblin (Zueblin Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 152,34 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at