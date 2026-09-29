Züblin Aktie
WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682
|Frühe Investition
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29.09.2026 10:03:33
SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile an diesem Tag bei 26,60 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Züblin (Zueblin Immobilien-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,594 Züblin (Zueblin Immobilien-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 872,18 CHF, da sich der Wert eines Züblin (Zueblin Immobilien-Anteils am 28.09.2026 auf 49,80 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 87,22 Prozent gleich.
Züblin (Zueblin Immobilien markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 164,32 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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