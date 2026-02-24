SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Züblin (Zueblin Immobilien-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Züblin (Zueblin Immobilien-Papier bei 26,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,788 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Züblin (Zueblin Immobilien-Papiere wären am 23.02.2026 177,27 CHF wert, da der Schlussstand 46,80 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 77,27 Prozent angewachsen.

Der Züblin (Zueblin Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 155,10 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at