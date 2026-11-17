Züblin Aktie
WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682
|Rentable Züblin (Zueblin Immobilien-Anlage?
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17.11.2026 10:03:25
SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie an diesem Tag 46,00 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 217,391 Anteile im Depot. Die gehaltenen Züblin (Zueblin Immobilien-Papiere wären am 16.11.2026 10 760,87 CHF wert, da der Schlussstand 49,50 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,61 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Züblin (Zueblin Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 166,95 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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