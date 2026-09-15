SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Züblin (Zueblin Immobilien-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile an diesem Tag 19,45 CHF wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 514,139 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (51,60 CHF), wäre die Investition nun 26 529,56 CHF wert. Mit einer Performance von +165,30 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Züblin (Zueblin Immobilien erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 173,22 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at