SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Züblin (Zueblin Immobilien-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 18,15 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,510 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.10.2026 289,81 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 52,60 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 189,81 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Züblin (Zueblin Immobilien belief sich jüngst auf 174,57 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at