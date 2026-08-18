Züblin Aktie

Züblin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682

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Züblin (Zueblin Immobilien-Investmentbeispiel 18.08.2026 10:03:34

SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Züblin (Zueblin Immobilien-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 19,20 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 52,083 Züblin (Zueblin Immobilien-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.08.2026 auf 50,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 604,17 CHF wert. Damit wäre die Investition um 160,42 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Züblin (Zueblin Immobilien betrug jüngst 165,76 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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