SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Züblin (Zueblin Immobilien-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie bei 26,20 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 381,679 Züblin (Zueblin Immobilien-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 50,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 083,97 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 90,84 Prozent gesteigert.

Am Markt war Züblin (Zueblin Immobilien jüngst 165,78 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at