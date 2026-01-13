Züblin Aktie

Frühe Anlage 13.01.2026 10:03:41

SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Züblin (Zueblin Immobilien von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie Anlegern gebracht.

Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile betrug an diesem Tag 35,40 CHF. Bei einem Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,825 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Züblin (Zueblin Immobilien-Papiers auf 45,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128,25 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,25 Prozent vermehrt.

Züblin (Zueblin Immobilien markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 150,61 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

