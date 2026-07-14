SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Züblin (Zueblin Immobilien-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Züblin (Zueblin Immobilien-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Züblin (Zueblin Immobilien-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 28,40 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 352,113 Züblin (Zueblin Immobilien-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 295,77 CHF, da sich der Wert eines Züblin (Zueblin Immobilien-Papiers am 13.07.2026 auf 54,80 CHF belief. Mit einer Performance von +92,96 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Züblin (Zueblin Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 175,75 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at