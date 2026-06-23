SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Züblin (Zueblin Immobilien-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile an diesem Tag bei 18,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Züblin (Zueblin Immobilien-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 555,556 Züblin (Zueblin Immobilien-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie auf 54,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 30 333,33 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 30 333,33 CHF, was einer positiven Performance von 203,33 Prozent entspricht.

Züblin (Zueblin Immobilien wurde jüngst mit einem Börsenwert von 175,65 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at