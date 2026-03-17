SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Züblin (Zueblin Immobilien-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile betrug an diesem Tag 26,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,846 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien im Depot. Die gehaltenen Züblin (Zueblin Immobilien-Papiere wären am 16.03.2026 174,62 CHF wert, da der Schlussstand 45,40 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 74,62 Prozent erhöht.

Züblin (Zueblin Immobilien wurde jüngst mit einem Börsenwert von 150,63 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at