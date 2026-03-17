Züblin Aktie
WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682
|Langfristige Anlage
|
17.03.2026 10:03:59
SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Züblin (Zueblin Immobilien-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile betrug an diesem Tag 26,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,846 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien im Depot. Die gehaltenen Züblin (Zueblin Immobilien-Papiere wären am 16.03.2026 174,62 CHF wert, da der Schlussstand 45,40 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 74,62 Prozent erhöht.
Züblin (Zueblin Immobilien wurde jüngst mit einem Börsenwert von 150,63 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)
|
10:03
|SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.03.26
|Stabiler Handel: SPI beginnt den Handel wenig verändert (finanzen.at)
|
13.03.26
|SIX-Handel SPI zum Start des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.03.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SPI schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
10.03.26
|SPI aktuell: SPI am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10.03.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Am Dienstagmittag Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
10.03.26
|SPI-Papier Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
10.03.26
|SPI-Handel aktuell: SPI-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)