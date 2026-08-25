Züblin Aktie
WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682
|Profitabler Züblin (Zueblin Immobilien-Einstieg?
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25.08.2026 10:03:37
SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in Züblin (Zueblin Immobilien von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Züblin (Zueblin Immobilien-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie bei 49,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 204,082 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 50,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 204,08 CHF wert. Mit einer Performance von +2,04 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Züblin (Zueblin Immobilien markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 164,23 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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