Züblin Aktie
WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682
|Lukrative Züblin (Zueblin Immobilien-Investition?
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24.03.2026 10:03:41
SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Züblin (Zueblin Immobilien-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Züblin (Zueblin Immobilien-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Züblin (Zueblin Immobilien-Papier an diesem Tag 26,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Züblin (Zueblin Immobilien-Papier investiert hätte, hätte er nun 38,462 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien wären am 23.03.2026 1 776,92 CHF wert, da der Schlussstand 46,20 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 77,69 Prozent angewachsen.
Züblin (Zueblin Immobilien war somit zuletzt am Markt 153,12 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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