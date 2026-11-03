Züblin Aktie
WKN DE: A2AFKR / ISIN: CH0312309682
|Langfristige Performance
|
03.11.2026 10:03:41
SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie bei 27,60 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,623 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 50,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 182,61 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +82,61 Prozent.
Züblin (Zueblin Immobilien erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 165,21 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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