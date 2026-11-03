SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie bei 27,60 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,623 Züblin (Zueblin Immobilien-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 50,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 182,61 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +82,61 Prozent.

Züblin (Zueblin Immobilien erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 165,21 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at