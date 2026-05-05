SPI-Titel Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Züblin (Zueblin Immobilien von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Züblin (Zueblin Immobilien-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile bei 36,60 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Züblin (Zueblin Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 27,322 Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 04.05.2026 1 448,09 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 53,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 44,81 Prozent.

Alle Züblin (Zueblin Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 175,61 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at