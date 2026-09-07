Zug Estate b Aktie
WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126
|Profitables Zug Estates B-Investment?
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07.09.2026 10:04:00
SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Zug Estates B-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1 679,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Zug Estates B-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,596 Zug Estates B-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 2 150,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 280,52 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 28,05 Prozent angewachsen.
Zug Estates B wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,10 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Zug Estates AG (B)
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