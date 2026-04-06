SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zug Estates B-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Zug Estates B-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Zug Estates B-Anteile an diesem Tag bei 1 810,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Zug Estates B-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,055 Zug Estates B-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Zug Estates B-Papiers auf 2 420,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 133,70 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 33,70 Prozent gesteigert.

Zug Estates B war somit zuletzt am Markt 1,23 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at