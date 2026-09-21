Zug Estate b Aktie
WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126
|Investmentbeispiel
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21.09.2026 10:03:43
SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Zug Estates B-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1 605,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,062 Zug Estates B-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.09.2026 gerechnet (2 130,00 CHF), wäre das Investment nun 132,71 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 32,71 Prozent gleich.
Am Markt war Zug Estates B jüngst 1,09 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Zug Estates AG (B)
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