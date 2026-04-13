Zug Estate b Aktie
WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126
|Langfristige Investition
|
13.04.2026 10:03:42
SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Zug Estates B-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1 985,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,504 Zug Estates B-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Zug Estates B-Aktie auf 2 360,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 188,92 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +18,89 Prozent.
Zug Estates B markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,20 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Zug Estates AG (B)
|2 370,00
|-0,42%