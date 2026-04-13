SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zug Estates B-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Zug Estates B-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1 985,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,504 Zug Estates B-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Zug Estates B-Aktie auf 2 360,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 188,92 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +18,89 Prozent.

Zug Estates B markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at