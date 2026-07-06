SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Zug Estates B gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Zug Estates B-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Zug Estates B-Anteile an diesem Tag 1 990,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Zug Estates B-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,503 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 070,35 CHF, da sich der Wert eines Zug Estates B-Anteils am 03.07.2026 auf 2 130,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 7,04 Prozent gesteigert.

Zug Estates B markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at