Zug Estate b Aktie
WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126
|Lukratives Zug Estates B-Investment?
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06.07.2026 10:03:54
SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Zug Estates B-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Zug Estates B-Anteile an diesem Tag 1 990,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Zug Estates B-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,503 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 070,35 CHF, da sich der Wert eines Zug Estates B-Anteils am 03.07.2026 auf 2 130,00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 7,04 Prozent gesteigert.
Zug Estates B markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,09 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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