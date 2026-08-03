SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Zug Estates B eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Zug Estates B-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1 990,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Zug Estates B-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,025 Zug Estates B-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Zug Estates B-Papiers auf 2 220,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 155,78 CHF wert. Damit wäre die Investition 11,56 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Zug Estates B eine Börsenbewertung in Höhe von 1,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at