Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Zug Estates B gewesen.

Am 23.11.2021 wurde das Zug Estates B-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Zug Estates B-Aktie an diesem Tag 1 960,00 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Zug Estates B-Aktie investierten, hätten nun 0,051 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 110,71 CHF, da sich der Wert eines Zug Estates B-Anteils am 20.11.2026 auf 2 170,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,71 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Zug Estates B eine Marktkapitalisierung von 1,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at