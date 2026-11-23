Zug Estate b Aktie
WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126
|Lukrativer Zug Estates B-Einstieg?
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23.11.2026 10:03:36
SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor 5 Jahren eingebracht
Am 23.11.2021 wurde das Zug Estates B-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Zug Estates B-Aktie an diesem Tag 1 960,00 CHF wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Zug Estates B-Aktie investierten, hätten nun 0,051 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 110,71 CHF, da sich der Wert eines Zug Estates B-Anteils am 20.11.2026 auf 2 170,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,71 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Zug Estates B eine Marktkapitalisierung von 1,11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Zug Estates AG (B)
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