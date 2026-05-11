Zug Estate b Aktie
WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126
|Zug Estates B-Investment im Blick
|
11.05.2026 10:04:47
SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zug Estates B von vor 5 Jahren eingefahren
Am 11.05.2021 wurde die Zug Estates B-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1 980,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 5,051 Zug Estates B-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.05.2026 gerechnet (2 290,00 CHF), wäre das Investment nun 11 565,66 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15,66 Prozent angewachsen.
Zug Estates B wurde am Markt mit 1,17 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Zug Estates AG (B)
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