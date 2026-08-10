Zug Estate b Aktie

Zug Estate b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126

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Lukrative Zug Estates B-Investition? 10.08.2026 10:03:54

SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zug Estates B-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Zug Estates B eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Zug Estates B-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Zug Estates B-Aktie bei 1 645,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,061 Zug Estates B-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 134,35 CHF, da sich der Wert eines Zug Estates B-Papiers am 07.08.2026 auf 2 210,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 34,35 Prozent erhöht.

Zug Estates B wurde am Markt mit 1,13 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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