Zug Estate b Aktie
WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126
|Zug Estates B-Anlage im Blick
|
24.11.2025 10:04:16
SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zug Estates B-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Zug Estates B-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Zug Estates B-Aktie an diesem Tag bei 2 000,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Zug Estates B-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,050 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 106,50 CHF, da sich der Wert einer Zug Estates B-Aktie am 21.11.2025 auf 2 130,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 6,50 Prozent.
Alle Zug Estates B-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,09 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Zug Estates AG (B)
|2 120,00
|-0,47%