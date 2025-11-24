SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zug Estates B-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zug Estates B-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Zug Estates B-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Zug Estates B-Aktie an diesem Tag bei 2 000,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Zug Estates B-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,050 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 106,50 CHF, da sich der Wert einer Zug Estates B-Aktie am 21.11.2025 auf 2 130,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 6,50 Prozent.

Alle Zug Estates B-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at