SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zug Estates B-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das Zug Estates B-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1 965,00 CHF wert. Bei einem Zug Estates B-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,051 Zug Estates B-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 119,59 CHF, da sich der Wert einer Zug Estates B-Aktie am 13.03.2026 auf 2 350,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 19,59 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Zug Estates B bezifferte sich zuletzt auf 1,20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at